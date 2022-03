Residente acusa a un cantante de reguetón de intentar impedir que salga su próximo tema: "No me importa si me demanda"

El puertorriqueño ha asegurado que este "influencer urbano" ha puesto todo su esfuerzo en intentar que su tema no vea la luz. Es más, asegura que ha intentado contactar con su productor, con el presidente de Sony Music Entertainment US Latin LLC y hasta amenazó con demandar a la discográfica si, efectivamente, terminaba publicando la canción. No obstante, ha asegurado que no ha conseguido frenarlo ni va a hacerlo.

Residente ha asegurado que no está preocupado por la posible denuncia, sino todo lo contrario; tampoco le preocupa aparecer o no en las playlists de música: "Al final, no me importa si me demanda, no me importa si no me ponen en los cabrones playlists. A mí no me importa ser el número uno en fucking nada que tenga que ver con el payoleo", continuó diciendo en su vídeo.