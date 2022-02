"Ahorita estaba en la clínica, me pusieron suero", comenzó diciendo J Balvin en un vídeo en el que se dirigió directamente a sus fans, para explicarles por qué tuvo que ser atendido por el personal médico del hospital en el que está ingresada su madre, uno de los grandes pilares de la vida. "Estoy cansado, me dijeron que era por no dormir, pero no es nada grave", aclaraba el de Medellín.