"A veces uno piensa que no le va a tocar, pero a mí me tocó. Y me tocó bien duro, casi me mata", recordaba J Balvin en mayo de 2021, un año después de haber superado el coronavirus, con el objetivo de concienciar a la población para que se vacunase: "Quiero que la gente sepa que tiene que vacunarse por ellos mismos, por otros y por todo el mundo. El virus es real y es peligroso". Ahora, el cantante está repitiendo la misma pesadilla que vivió con el covid, pues su madre se encuentra en la UCI tras haber pillado la enfermedad.