"Que bella mi niña, la reina de Córdoba, la madre de mi hijo, soñadora, casual, chistosa, hermosa, y bueno termino ya", fue lo que dijo el cantante de 'Mi gente' en su segundo comentario; pero todos esos piropos no convencieron a los seguidores de la modelo, que volvieron a arremeter contra él con mensajes como los siguientes: "Después de borrar el comentario, le echas flores. ¡Hombres!", "Actúa como infiel recién perdonado", "Te has cortado ahora, pero eso no es lo que piensas realmente de la foto".