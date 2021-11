J Balvin, tachado de machista tras el comentario que le hizo a su novia Valentina Ferrer al verla posando en bikini

El colombiano pidió perdón a la comunidad negras y a las mujeres por esas imágenes y aseguró que no había sido YouTube quien había retirado el vídeo de su plataforma, sino que había tomado él mismo la decisión después de que el caso llegase hasta el gobierno colombiano y es que la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, publicó una carta abierta junto a la Consejería presidencial para la Equidad de la Mujer, dirigida por Gheidy Gallo Santos, en la que se rechazaba el videoclip de 'Perra' por "denigrar a las mujeres".

Por otro lado, muchos aludieron a la polémica de la canción 'Perra' para recriminarle su actitud al cantante antioqueño con comentarios como los siguientes: "Canta soy un perro en calor que anda buscando perra y pide ropa a la novia, no mame", "¿Alguna canción donde respetes a las mujeres? ¿Por casualidad?", "¿Y algún tema que no vulneres a las mujeres?".

Tras el revuelo generado, el cantante de 'Mi gente' decidió borrar el comentario y escribir uno nuevo en el que se deshacía en halagos hacia su novia: "Que bella mi niña, la reina de Córdoba, la madre de mi hijo, soñadora , casual, chistosa, hermosa, y bueno termino ya". Unos piropos que no han rebajado el enfado de sus seguidores: "Después de borrar el comentario, le echas flores. ¡Hombres!", "Actúa como infiel recién perdonado", "Te has cortado ahora, pero eso no es lo que piensas realmente de la foto".