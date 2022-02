J Balvin le pide perdón a su yo del pasado en su última canción: "Tengo una depresión que no tiene solución"

No es ningún secreto que J Balvin convive con la ansiedad y la depresión, ya que ha hablado varias veces abiertamente sobre el tema e, incluso, ha animado a sus fans a ir al psicólogo o al psiquiatra, como él hace, si sienten que necesitan ayuda profesional. Pero no es un asunto que suela tratar en sus canciones hasta ahora, que se ha abierto completamente en 'Niño soñador', un tema en el que se ha sincerado sobre sus sentimientos más profundos.

El artista abre su álbum de vídeos más personal, pero también se desnuda emocionalmente para admitir que tiene una depresión que siente que no va a poder dejar atrás y lo mucho que eso le atormenta: "¿De qué me sirve la fama, la cuenta bancaria, la casa de cien mil hectáreas y una vida millonaria? Si no puedo darle un papá feliz al hijo mío ni el hombre que mi mujer siempre ha querido [...] Yo tengo una depresión que no tiene solución, y con todo lo que tengo...".