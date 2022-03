«Renuncié a mi vida en favor de Disney siendo muy joven, y no sabía lo que estaba haciendo […] Ese era mi trabajo en cierto modo: ser perfecta. Te consideran una figura a la que los niños admiran, y allí se lo toman en serio». Por suerte, Selena ha sabido reinventarse como cantante, productora de series juveniles ('13 Reasons Why') y películas mucho más adultas como ‘Spring Breakers’ o series de enorme éxito como ‘Only Murders in the Building’ (Apple Tv).