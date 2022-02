'The Tinder Swindler' es un documental de Netflix que aborda el caso de Simon Leviev, que presuntamente habría estafado a mujeres que conoció en esta app

El reportaje es uno de los contenidos más vistos de la plataforma de todo el mundo, pero Simon Leviev no participa en él ni da su versión

Ha desmentido todo lo que se dice en el documental en una entrevista en la que le ha acompañado su novia, la modelo Kate Konlin

'El timador de Tinder' o 'The Tinder Swindler' es uno de los documentales más exitosos del catálogo de Netflix, pues en muy pocas semanas se ha colado entre lo más visto de la plataforma en varios países. En él, la noruega Cecilie Fjellhøy, la sueca Pernilla Sjoholmy y la holandesa Ayleen Charlotte explicaban que habían sido estafadas por un hombre al que habían conocido en la popular app de citas, que decía llamarse Simon Leviev y que se había presentado ante ellas como un exitoso hombre de negocios, heredero de un magnate de los diamantes.

En el documental no se recoge la versión de Simon Leviev, que fue baneado de Tinder pocos días después de su estreno y que cerró todas sus redes sociales, a excepción de TikTok (@simon_leviev_official), donde actualmente tiene más de 200.000 seguidores. Antes de irse de Instagram, este joven israelí de 32 años que fue condenado a prisión tanto en Finlandia como en Israel por estafar a distintas mujeres, prometió que iba a contar su versión "cuando haya resuelto cuál es la mejor y más respetuosa manera de contarla, tanto para las partes involucradas como para mí".

En aquel momento, antes de desaparecer de Instagram, Leviev dio unas declaraciones al Canal 12 de Israel, en las que aseguró que era inocente: "Tal vez no les gustó estar en una relación conmigo, o no les gusta la forma en que actúo. Tal vez rompí sus corazones durante el proceso [...] Nunca les saqué un dólar; estas mujeres se divirtieron en mi compañía, viajaron y vieron el mundo con mi dinero".

Ahora, tres semanas después del estreno de 'El timador de Tinder' el israelí ha decidido contar su versión de lo que se narra en el documental en una entrevista en el programa 'Inside Edition' de la CBS, una de las grandes cadenas de Estados Unidos. La entrevista se divide en dos partes, una que se emitió el 21 de febrero y otra que se emitirá la noche del 22, y en ella el joven está acompañado por su novia actual, la modelo israelí Kate Konlin.

"No soy un fraude"

En la primera parte de la entrevista, que ya se ha emitido, Leviev se ha centrado en reiterar su inocencia y ha asegurado que no quiso participar en el documental de Netflix porque no es tal, sino "una película de ficción". "Soy el hombre más caballeroso del mundo, no el que se describe en 'El timador de Tinder'. No soy un fraude ni soy un farsante. La gente no me conoce, así que no me puede juzgar", se ha defendido el israelí.

"Yo era solo un chico soltero que quería conocer a algunas chicas en Tinder [...] No soy ese monstruo que todo el mundo ha creado", ha asegurado Leviev, que ha hablado acerca de su relación con las tres mujeres que protagonizan el documental: "No fueron estafadas ni amenazadas [...] No soy el hijo de un magnate de los diamantes y nunca me presenté como tal [...] Me sorprendió cuántas chicas me querían y cuántas chicas se ofrecieron a viajar para encontrarse conmigo sin que me conocieran".

También ha explicado que no se siente mal por esas chicas, que se siente mal por él mismo, por lo dañada que ha quedado su imagen tras el documental: "Quiero limpiar mi nombre y decirle al mundo que todo sto no es cierto". Sobre el alto nivel de vida del que sigue presumiendo en TikTok, Leviev se justifica diciendo que es "un hombre de negocios legítimo": "Compré bitcoin en 2011, que [entonces no valía] nada, no necesito decir cuánto vale ahora".

La opinión de su novia

En la entrevista, Simon Leviev está acompañado por su novia, la modelo israelí Kate Konlin, que presume ante sus más de 120.000 seguidores de Instagram de una vida llena de lujos y que posa en varias ocasiones en el jet privado en el que su chico suele grabar sus vídeos para TikTok. Konlin ha asegurado que cuando vio el documental pensó: "Oh, Dios mío, ¿cómo alguien puede inventarse una historia tan falsa?". Además, ha explicado que su novio nunca le ha pedido dinero prestado: "Por supuesto que no".

Los planes de Simon Leviev

El joven israelí ha explicado en esta entrevista en 'Inside Out' que creó su fortuna gracias a haber comprado bitcoins en 2011, año en el que consta que se fugó de Israel para irse a Europa tras haber sido acusado de fraude por sustraer y cobrar cheques de personas para las que había trabajado. No ha especificado si continúa en el negocio de bitcoins, pero sí que ha publicitado en su cuenta de TikTok su perfil en Cameo, una plataforma en la que la gente puede encargarle mensajes personalizados a cambio de dinero.