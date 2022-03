Camila Cabello bromea en redes sociales sobre el momento en el que enseñó sin querer un pecho en televisión

Cuando tienes tantos ojos puestos sobre todo lo que haces, es muy difícil pasar desapercibido, esto es lo que le sucede a artistas y personas tan famosas como Camila Cabello. La cantante, que tiene un sentido del humor extraordinario, ha tenido un pequeño accidente durante una entrevista para el programa de televisión británico 'The One Show'.

La artista se dio cuenta al instante y empezó a reírse muchísimo, cuando pudo parar dijo: "Espero que no se haya visto el pezón". Los presentadores tampoco pudieron evitar reírse y uno de ellos dijo: "Hubo un destello de algo". Camila, sin embargo, intentó hacer como si eso no hubiera ocurrido y siguió mostrando a la audiencia cuál era su paso de baile favorito, intentando de esta manera quitarle algo de importancia al asunto.

No es la primera vez que vemos el buen sentido del humor que tiene la cantante de 25 años. Pero lo cierto es que en este caso ha superado todas las expectativas, ya que sus fans no esperaban que fuese a utilizar este momento para hacer un vídeo de TikTok en clave de humor, el cual han visto ya más de veinte millones de personas.

En este vídeo, podemos ver a Camila Cabello tumbada en el sofá y en el texto que hay escrito sobre el mismo puede leerse: "Cuando mi estilista me preguntó si quería cubre pezones y le dije que no"; mientras que de fondo, suena una canción que dice: "Ojalá tuviera una máquina del tiempo".

Obviamente, si Camila Cabello hubiera sabido que eso podría ocurrir, habría aceptado ponerse algo que le cubriera el pecho para no enseñarlo en televisión. Sin embargo, ahora ya no puede dar marcha atrás y es por eso que ha decidido reírse y tomarse con humor lo ocurrido y no darle más importancia de la que realmente tiene.