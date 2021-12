Hace unos días, en Twitter se hizo viral la comparación de dos artistas muy famosas de la industria musical española. Pero no por su canciones o por su estilo, sino por el increíble parecido físico que muchos le encontraban a las dos cantantes, que lucen un flequillo similar y una larga melena de color negro. Ellas eran Aitana Ocaña y La Zow i, a las que muchos tuiteros aseguraron confundir e, incluso, no poder distinguir en algunas fotos. Pues ahora las redes le han sacado un gran parecido a otras dos cantantes famosas: Camila Cabello y Rosalía .

"Estoy rayadísima", "Real que son iguales", "¿Qué clase de magia es esta?", "Es brujería o soy yo que las veo iguales" , "¿Cómo es posible?", han sido algunos de los comentarios que han dejado los tuiteros, que no se podían creer lo parecidas que son ambas cantantes en esa fotografía. De hecho, hay muchos que al verla por primera vez pensaban que estaban ante una imagen de Rosalía y no de Camila Cabello.

Pero los tuiteros no solo se han quedado flipando con el parecido físico entre ambas, sino que también han comentado que encuentran cierto parecido entre la actriz de 'Cenicienta' y otras famosas. Entre los nombres que más se han repetido están el de Ariana Grande (quizá por el peinado: la cantante de 'Thank you, next' siempre lleva una cola alta), Tini Stoessel o Becky G.