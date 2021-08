DaBaby pide perdón por sus comentarios homófobos sobre el VIH: "Sé que la educación al respecto es importante"

Tras terminar de cantar uno de sus temas, DaBaby se dirigió al público y dijo textualmente: "Si no apareciste hoy con SIDA o cualquiera de esas enfermedades mortales de transmisión sexual que te harán morir en dos o tres semanas, enciende tu teléfono móvil". Añadió: "Señoras, si su coño huele a agua, encienda la luz de su teléfono móvil. Amigos, si no están chupando pollas en el parking, enciendan la luz de su teléfono móvil" .

Como era de esperar, estas palabras no tardaron en volverse virales en las redes sociales, han sido muchas las personas que en los últimos días han criticado el mensaje gritó el rapero al público. Es más, ha sido tal su repercusión (para mal) que hay incluso festivales que ya están prescindiendo de él en sus carteleras.

DaBaby iba a encabezar el último día del Lollapalooza de Chicago, hasta que los organizadores del festival escucharon sus polémicas declaraciones y decidieron echar al rapero de sus escenarios: "Lollapalooza se fundó en base a la diversidad, la inclusión, el respeto y el amor. Con eso en mente, DaBaby ya no actuará en Grant Park esta noche", publicó el festival; donde le sustituirá Young Thug.

Dua Lipa trabajó con él en su canción 'Levitating' y, a pesar de ello, no dudó en pronunciarse al respecto: "Estoy sorprendida y horrorizada por los comentarios de DaBaby. Realmente no reconozco a esta como la persona con la que trabajé. Sé que mis fans saben dónde está mi corazón y que estoy al 100% con la comunidad LGBTQ. Necesitamos unirnos para luchar contra el estigma y la ignorancia en torno al VIH/SIDA" , publicó la cantante en sus redes.

"Para mí, que me he tenido que buscar la vida a través de circunstancias muy difíciles, ha sido un reto aprender que lo que necesitaba es educación y dirección en estos temas. Aprecio a la gente que se ha acercado a mí desde la bondad para ofrecerme sabiduría, educación y recursos. Eso es lo que necesitaba y lo he recibido", asegura.