Darío Eme Hache le pide perdón a Orslok por el puñetazo que le partió el diente: "Todo arreglado"

Darío se mostró visiblemente confuso ante la tanda de collejas inesperadas por parte de su amigo y reaccionó asestándole un derechazo en la mandíbula que acabó rompiendo uno de los dientes de Orslok. El momento se volvió viral en Twitter, con mucha gente flipando porque no se imaginaban esa reacción por parte del creador de contenido y se sucedieron todo tipo de bromas y memes. Ahora, Darío ha aclarado en sus redes sociales que ya le ha pedido perdón a su amigo y que todo está bien entre ellos.

"Le he pedido perdón 10 millones de veces y él me dice que todo bien, todo arreglado. Mañana le agasajo. Podría habernos pasado en cualquier otro sitio porque estábamos haciendo el gilipollas. Es lo que tiene ser y hacer el gilipollas. Juegos de manos, juegos de villanos", ha explicado Darío Eme Hace, que también ha dejado claro que nunca antes había pegado a un amigo, para zanjar la polémica que se ha creado en Twitter, pues no todo han sido bromas, ya que hay quien ha hablado de mala gestión de la ira, de los posibles problemas de su amistad y de la normalización de la violencia.