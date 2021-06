Eric, de 17 años, recibe una paliza en Valencia por ir de la mano con un amigo: "Luego decimos que no hay homofobia"

El testimonio de Eric

Ha sido el propio Eric quien ha relatado lo ocurrido al medio local 'Levante': "Iba cogido de la mano con un amigo en la plaza de Honduras, era la una de la mañana y terminábamos de cenar y de repente unos chicos nos gritaron '¡Maricones!'. Pasé miedo porque no era la primera vez que me lo decían, pero cuando me giré de repente un chico me pegó un puñetazo en la cara, me caí al suelo y me pegaron entre los dos. En el suelo medio inconsciente me siguieron pegando, me quitaron el móvil y se fueron", cuenta el joven.