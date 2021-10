"Quien tiene un abuelo, tiene un tesoro", reza un dicho popular español y sino que se lo digan a Tati, cuyos abuelos pasaron todos los días a visitarla desde la ventana y dejarle regalos cuando no pudo salir de casa durante dos semanas por haber dado positivo en coronavirus. La joven compartió su historia en Twitter, donde se hizo viral y muchos tuiteros le recordaron que era muy afortunada por tener a sus abuelos con vida y con fuerzas para cuidarla y es que hay mucha gente que no conoció a sus abuelos porque murieron muy pronto o que los perdió en su infancia porque ellos ya eran muy mayores.

Jenni tuvo a su primogénita, Charmaine, cuando tenía 17 años. Su novio no la apoyó en su decisión y ella se sintió "muy aislada", como le ha explicado al Daily Mail , y, por esa razón, en cuanto escuchó a su hija decirle que estaba embarazada con 16 años , le dio todo su cariño y le dijo que la iba apoyar sin importar la decisión que tomase. Charmaine decidió tener al bebé y ahora su madre se ha convertido en una joven abuela de 33 años.

La joven abuela ha explicado que en casa son muy felices con la pequeña, a la que sus jóvenes tías de 13 y 10 años adoran, pero también ha confesado que la gente no suele creerlos cuando les dicen que Isla-May no es su hija, sino su nieta: "Cuando salimos con Isla, todo el mundo asume que es hija mía y de Richard. Cuando les explicamos que en realidad somos abuelos, reciben la sorpresa absoluta de su vida. La mayoría de la gente no nos cree cuando se lo explicamos".