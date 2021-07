Un supuesto Jorge Lorenzo subió un vídeo a su perfil de Twitter y lo han visto casi un millón de personas

El joven se hacía pasar por uno de los estudiantes confinados por el macrobrote de Mallorca

La mitad de Twitter se le echó encima, pero algunos usuarios se dieron cuenta a la primera de que se trataba de una parodia

Los estudiantes que se fueron de viaje de fin de curso a Mallorca y ahora están confinados en el hotel por un macrobrote de coronavirus están dando mucho de qué hablar en los últimos días. Algunos han conseguido volver a sus casas, es más, los afectados que han dado negativo en coronavirus ya pueden regresar a sus ciudades de origen.

No obstante, no todos han tenido la misma suerte y desde que los confinaron, algunos de ellos han querido contar cómo era la situación que estaban viviendo a través de sus redes sociales. Esto ha indignado a muchos usuarios, que piensan que estos jóvenes no tienen motivos para quejarse y es por eso que les han puesto el mote de 'MENES': Menores Españoles No Educados Secuestrados.

Hay quien cree que estos chicos son muy irresponsables por no querer cumplir con la cuarentena obligatoria que debería hacer cualquier persona que haya estado en contacto con un positivo en covid, mientras tanto, ellos no dejan de protestar desde los balcones del hotel en el que se alojan.

El vídeo viral de Jorge Lorenzo

Uno de los últimos testimonios que se han vuelto virales en redes sociales ha sido el de Jorge Lorenzo. El joven subió un vídeo a su perfil de Twitter en el que se quejaba de no poder pedir "ni un mísero cubata al hotel porque no nos están pagando la barra libre". Jorge también criticaba que no le estaban dejando comprar nada: "Ayer a las chicas de la habitación de al lado les preguntaron si querían algo y bajaron a por tampones, yo quería una cerveza y no me hicieron ni puto caso, la verdad".

El vídeo de este chico acumula ya casi un millón de reproducciones, se ha vuelto super viral en Twitter, es más, fueron muchas las personas a las que indignó este clip y que se dedicaron a criticar su mensaje en esta red social. Otros, directamente, se quedaron sin saber muy bien qué decir al respecto.

Además, el vídeo no fue todo lo que este joven subió a Twitter, también compartió una foto en la que se le veía junto a otros amigos y en la que aseguraba que había conseguido salir del hotel para irse de fiesta: "Una foto de anoche, a ver si los del hotel se esmeran un poco más en la seguridad", escribió el joven.

¿Testimonio real o parodia?

No obstante, hubo quien quiso investigar más sobre este supuesto Jorge Lorenzo que había subido un vídeo de lo más delirante a su perfil de Twitter y fue precisamente otro usuario de esta red social, @OtrosVendrán, quien recopiló varias capturas de otros tuits que el joven había publicado hacía tan solo un par de días.

"Mis vecinos acaban de colgar la bandera de España en vivo y en directo ahora que pasamos a cuartos", "Dice mi abuela que mi abuelo odiaba a los franceses, sí" o "Así no puedo estudiar" fueron algunos de los tuits que este joven había publicado en la red social uno o dos días antes de su tuit más polémico.

Pero sin duda, la publicación que hizo levantar todas las sospechas fue un tuit en el que el joven citaba el famoso vídeo en el que las tres estudiantes se quejaban de las condiciones en las que se estaba llevando a cabo su confinamiento y escribía la frase: "Emborrachaos en el hotel".

Pues bien, tras todo el revuelo causado, Jorge Lorenzo, que ni siquiera este es su nombre real, ha confesado que todo era una parodia y que él no se encuentra ni en Mallorca ni confinado en un hotel: "Chavales era todo una parodia de los encerrados, pero viendo lo que me decían he seguido el juego, que me perdone Dios porque Twitter no lo va a hacer, tengan un agradable día", ha escrito esta misma mañana.

Cuando vio que la bromita estaba saliendo incluso en algunos medios de comunicación, el joven la desmintió en su perfil de Twitter: "El troleo del año, lo siento Twitter boomers y Twitter progre, y a los liberales por usar sus símbolos para generar más viralidad", escribió.