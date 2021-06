Nuria Pajares ha empatizado mucho con Irene, la joven que había ganado el sorteo del bolso Louis Vuitton

Irene le recordaba a su madre, porque ambas habían tenido que pasar por quirófano en numerosas ocasiones

Pero ha habido un problema: Irene no cumplió con todas las condiciones del sorteo, entonces finalmente el bolso irá para otra persona

Nuria Pajares, una tiktoker valenciana, se hizo viral al mostrar en redes sociales la reacción de su hija Mery al conocer qué le iba a regalar por haber acabado el instituto y la selectividad. Mientras la joven lloraba emocionada, su madre gritaba muy sonriente mirando a cámara: "¡Su primer 'luisvi'!". "¿Qué es eso de un 'luisvi'?", pensaron muchos. Pues Nuria se refería a uno de los modelos más conocidos de los bolsos de la marca de lujo Louis Vuitton.

Quizá por la reacción de ambas, por su forma de llamar al bolso o por el hecho de que muy pocos podrían pagar más de 1.000 euros en un complemento, el vídeo se hizo viral y muchos comenzaron a seguirle la pista a Nuria Pajares en Instagram y en TikTok, red social en la que anunció que su hija Mery era "tan espléndida" que había decidido regalar el 'luisvi'. Fue entonces cuando la tiktoker explicó que si seguían unos sencillos pasos frecuentes en todos los sorteos de Instagram, ganarían una participación para que su nombre se colase entre los posibles ganadores del bolso más famosos de España actualmente.

Hace unos días, Nuria le contaba a sus seguidores que habían tenido que fabricar el bolso porque no había ni uno solo disponible en las tiendas de la marca en nuestro país y, ahora, por fin sabemos quién es la afortunada que se llevará el famoso 'luisvi' a casa. Ha sido la tiktoker la encargada de dar la noticia y de contar la historia de la ganadora, que la ha emocionado muchísimo porque ha empatizado con ella. ¡Te lo contamos en Yasss!

Emocionada con la historia de la ganadora

"Estoy muy afectada", confesa Nuria Pajares en un vídeo de TikTok a sus seguidores y les explicaba que se sentía así porque había hecho el sorteo y había descubierto que la ganadora "estuvo muy mal en 2020". ¿Cómo lo sabía ella? Pues resulta que había estado cotilleando en su cuenta de Instagram y había descubierto que había tenido que pasar por quirófano en varias ocasiones a lo largo del año pasado: "La operaron de muchas cosas: de los ovarios, de los riñones, del colon. Estuvo muy enfermita, sus familiares cuentan que ella arriesgó y ganó, y es lo más importante del mundo: la salud".

Nuria no podía evitar la lágrimas al pensar en la historia de Irene, la joven premiada, y empatizaba con ella porque su madre, que ya ha fallecido, también tuvo que someterse a varias operaciones: "He visto unas imágenes en Instagram de sus cicatrices y me ha recordado a mi madre, que también tuvo 23 operaciones y lo pasó muy mal".

La popular tiktoker contaba también que le había emocionado tanto su historia que estaba muy feliz de que el bolso fuera a ir a las manos de Irene y ha afirmando, incluso, que le hace más ilusión que se lo quede esta joven que su hija Mery, a la que iba a regalárselo porque había estado muy triste por el confinamiento. "Estoy contenta de que esta persona se haya llevado este regalo [...] Personas así son las que se merecen estas pequeñitas alegrías. Es algo material, es solo un bolso, pero sé que le va a hacer mucha ilusión. Me hace más ilusión regalárselo a ella que a mi propia hija", ha asegurado Nuria.

Ha habido un error

Pero la emoción y la ilusión de Nuria por regalarle el bolso a esta chica con la que había empatizado tanto duró muy poco, pues se dio cuenta de que Irene no había seguido correctamente los pasos para ganar el 'luisvi'. "Esta chica no había etiquetado a dos personas, solo a una, y me lo están echando un poquito en cara, pero bueno no pasa nada, da igual que haya etiquetado a una o dos, se lo ha llevado ella el premio y ya está", explicaba la tiktoker en un segundo vídeo.