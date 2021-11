Graban a Marina Riverss paseando de la mano con un cantante de 22 años y ella estalla: "Sois unos irrespetuosos"

Marina Riverss y Robledo, un cantante de 22 años, han sido grabados caminando de la mano y cenando en un restaurante

La tiktoker ha criticado que la graben sin su consentimiento en un vídeo que ha subido a su perfil

El cantante ha hecho un directo en Instagram en el que se ha pronunciado al respecto de la polémica

Una persona que vive de crear contenido en las redes sociales, por ser un personaje público, ¿tiene que aguantar que otros no respeten su intimidad grabándole y sacándole fotos cuando camina por la calle o se la encuentran en algún otro lugar? Esta es una pregunta que llevamos haciéndonos durante mucho tiempo y para la cual la tiktoker Marina Riverss tiene una respuesta muy clara.

A la joven tiktoker madrileña la han grabado sin su consentimiento en más de una ocasión. A través de las redes sociales se han difundido vídeos de Marina bailando en una discoteca, dándolo todo en un concierto o, por ejemplo, el último de ellos que ha generado tantísima polémica, cenando en un restaurante con un chico, Robledo.

Robledo es un cantante de 22 años que tiene mucha presencia en TikTok, la red social que ha ayudado a que se viralice su trabajo. Pues bien, en los últimos días sus seguidores y los de Marina les han grabado caminando de la mano por un centro comercial y cenando juntos. Además, estos vídeos los han subido a TikTok para que se viralicen.

A raíz de ello, son muchas las personas que están suponiendo que Robledo y Marina estarían saliendo juntos. Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales, sus seguidores han señalado varios tuits que podrían confirmar que efectivamente la tiktoker, cuya relación con Dani Marrero terminó ya hace algunos meses, ha vuelto a enamorarse.

Marina ha explotado

Tras viralizarse varios vídeos de Marina y Robledo en los últimos días, la tiktoker ha explotado y ha subido un vídeo a TikTok en el que pide que se respete su intimidad: "Diariamente aguanto acoso callejero, que me graben, que me griten, que me falten al respeto y que yo suba vídeos a internet no te permite que me puedas grabar por la calle, que me puedas insultar ni que me faltes al respeto", empieza diciendo la influencer.

"Si tú lo justificas con que yo gano dinero por redes sociales, lo siento mucho, pero eres un envidioso y un amargado, y un infeliz, que es lo más triste. Lo que pasa es que sois todos unos maleducados y unos irrespetuosos", continúa.

Además, ha explicado que si alguien quiere una foto con ella solo tiene que acercarse a pedírsela, que ella va a estar encantada de sacársela, pero pidiendo permiso. "No es normal que yo vaya a una discoteca y me estén faltando al respeto o grabándome y molestándome todo el tiempo", añade.

"Ser conocida no me hace merecer menos respeto, punto. Y lo que haga con mi vida personal te la tiene que sudar y si no lo entiendes, edúcate", concluye Marina en un vídeo que tiene casi un millón de reproducciones solo en TikTok y miles de comentarios en los que otros tiktokers o seguidores de Marina aplauden sus palabras.

Robledo también ha hablado del tema en un directo

En este caso el cantante, aunque no ha subido ningún vídeo a sus redes sociales hablando de este tema, sí que ha querido pronunciarse al respecto en un directo de Instagram: "Centraos en lo que tengáis que hacer vosotros, no en lo demás. Si yo estoy con alguien, estoy con alguien. Si no estoy con nadie, no estoy con nadie, ya está".