Son muchas las personas que nada más estrenarse la última película de Tom Holland 'Spider-Man: No Way Home' han acudido a las salas de cine para ser de los primeros en verla y así no tragarse ningún spoiler. Esta película ha causado una gran expectación en las redes sociales y es por eso que a muchos fans les preocupaba descubrir, sin quererlo, el final del filme.