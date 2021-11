"C. Tangana quiero casarme contigo xd", escribió la guitarrista en ese tuit que ya se ha hecho viral con más de 4.000 retuits y 16.000 'me gustas'. Muchos han comentado que es el mejor comentario del año en esta red social y otros ya consideran que es "historia" de Twitter; y es que esta declaración de intenciones de Cosials llega seis años después de que C. Tangana le dijera que se quería casar con ella en la canción 'C.H.I.T.O.'. Tras ver su tuit, el madrileño le ha respondido, avivando de nuevo el shippeo de los fans más veteranos.

El cantante de 'Ingobernable' ha decidido responder a Cosials a través de Twitter con una frase en inglés: "Started from the bottom now we here"; que en español quiere decir: "Empezamos desde abajo, ahora estamos aquí". Una respuesta que sus fans han considerado "historia de España" y es que muchos comenzaron a shippear al artista y a la integrante de Hinds cuando en 2015 Pucho lanzó 'C.H.I.T.O.', uno de los temas de su trabajo '10/15'.