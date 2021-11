Se cierra el ciclo: Carlotta Cossials le pide a C. Tangana que se case con ella tras ganar tres Grammys Latinos

C. Tangana ha recibido muchos mensajes tras arrasar en los Grammy Latinos, entre ellos el de la vocalista de las Hinds

Carlotta Cosials le ha pedido matrimonio, pero el cantante madrileño ya se declaró a ella hace seis años

Esta historia de amor parece que no acaba de cuajar, han pasado ya seis años desde que se les shippeó por primera vez

Esta madrugada ha tenido lugar la vigésimo segunda edición de los Premios Grammy Latinos en Las Vegas y uno de los grandes triunfadores de la noche ha sido C. Tangana con su último disco, 'El Madrileño', gracias al cual ha conseguido nada más y nada menos que tres gramófonos dorados, los cuales ha celebrado con mucha ilusión.

Sus fans han utilizado en las últimas horas las redes sociales para felicitar al madrileño por sus premios. Su nombre ha pasado a ser tendencia en Twitter con motivo de la gran cantidad de mensajes que ha recibido, pero el que sin duda no esperaba era el que le ha dejado la vocalista de las 'Hinds' Carlotta Cosials.

"C. Tangana quiero casarme contigo xd", ha escrito esta mañana la cantante madrileña, un mensaje que no ha pasado en absoluto desapercibido entre sus seguidores. Además, como acompañamiento, puede verse en el tuit una foto de C. Tangana posando con sus tres grammys.

Pues bien, si este tuit no ha pasado en absoluto desapercibido no ha sido por otro motivo que la historia que hay detrás de esta declaración de amor de Carlotta a C. Tangana.

La historia de ¿amor? entre C. Tangana y Carlotta Cosials

Este tuit ha causado tanto revuelo porque llega seis años después de que C. Tangana le pidiera matrimonio a Carlotta Cosials en una de sus canciones. Así es, esto ocurrió en el año 2015, antes de empezar a salir con Rosalía.

C. Tangana tiene muchas canciones en las que se abre en canal a sus fans y una de ellas es C.H.I.T.O., uno de los temas de su trabajo 10/15, el cual vio la luz en 2015. Fue entonces, con la publicación de esta mixtape, cuando la vida del cantante dio un giro de 180 grados, ya que decidió dejar de lado el que había sido su trabajo hasta el momento para dedicarse a la música.

Pues bien, una de las partes de la letra de su canción C.H.I.T.O. dice:

"Solo el amor de verdad podría torcer mi destino

Te juré que no lo iba a contar, pero no aguanto más sin decirlo

Carlotta Cosials, quiero casarme contigo

Estoy apretando ahí arriba, pa' que te lleves el Grammy Latino (¡Te quiero!)".

En ese momento, el shippeo entre Carlotta Cosials y C. Tangana no llegó muy lejos; es más, fueron muchos los que pensaron que formaba parte de una campaña de marketing ideada por el madrileño, ya que la vocalista de las Hinds estaba saliendo entonces con Álex de Lucas, el cantante de 'The Parrots' y actor de 'Paquita Salas'.

Pues ahora, cuando C. Tangana ha conseguido no un Grammy Latino, sino tres, y cuando Carlotta Cosials está soltera, ha sido la cantante de las Hinds la que ha vuelto a revivir este shippeo declarándose al madrileño; al cual rechazó hace ya seis años.