Un zoo prohíbe la entrada a una mujer por tener "una aventura" con un chimpancé: "Amo a este animal"

Adie Timmermans, la mujer a la que han prohibido la entrada al zoo para ver a Chita, se ha mostrado muy afectada ante las cámaras del medio neerlandés De Telegraaf y ha explicado que no entiende por qué le deniegan el acceso, ya que no considera que esté haciendo nada malo por compartir su tiempo con el chimpancé: "Amo a ese animal y él me ama a mí. ¿Por qué nos quieren quitar eso?" .

Timmermans, que es socia del zoológico desde hace cuatro años, ha contado al citado medio que cuando el chimpancé la ve "agita los brazos" y le "da besos a través del cristal", y que no comprende por qué no les dejan estar juntos y es que, según ella, se aman y no hacen ningún daño a nadie. "Estamos teniendo una aventura", ha confesado entre lágrimas, muy apenada porque ya no le permiten pasar tiempo junto a Chita.