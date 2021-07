Así lo ha contado ella misma en su cuenta de Facebook, donde ha adjuntado varias fotos demostrando que no se lo ha inventado y que ha pasado verdaderamente un mal rato. Allí ha ido narrando cómo ha sido la 'caza de las serpientes' que ha llevado a cabo junto a su marido . Todo comenzó cuando creyó ver una pelusa asomando por debajo de la cama y se acercó para recogerla. Muy pronto, Trish descubrió que no estaba ante restos de suciedad, sino ante un ser vivo: ¡nada más y nada menos que una cría de serpiente!

La mujer ha explicado que al encontrar a esta primera cría, pensó al instante que habría más y rápidamente encontró otras ocho . "Ahora estamos buscando a la madre", confesaba Trish en Facebook, a la vez que adjuntaba varias fotografías de los animales que habían 'colonizado' su dormitorio: "Miren estas crías de serpientes, me estoy volviendo loca".

"Todavía no estoy segura de que las hayamos capturado a todas. Para ser sincera, ¡sigo tremendamente asustada! Esta noche no duermo... Me alegro de haber visto ese pedacito de lo que pensé que era una pelusa y mi impulso de ir a recogerla", le explicaba Trish a sus amigos en Facebook una vez que la pareja dio por finalizada la búsqueda.