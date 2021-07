Ahora una de estas vacas que recorren la zona ha vuelto a protagonizar una estampa viral que está corriendo como la pólvora en redes y que está sacado una sonrisa a más de uno. "Esto solo pasa en Andalucía", comentaba una chica en Twitter. "Las vacas no dominan el mundo porque no quieren", comentaba uno de los chicos que ha subido el vídeo (@Pedro_Alcon), que ya acumula en esta cuenta más de 22.000 'likes', aunque se ha difundido desde otros muchos perfiles. No sabemos si el autor del vídeo es este usuario, aunque ya le hemos preguntado para salir de dudas: no obstante, ¡gracias por compartirlo y sacarnos unas risas! Pero te estarás preguntado: ¿qué ha hecho esta vaca para volverse viral? ¡Te lo contamos en Yasss!