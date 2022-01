"¿Me estás diciendo que este SEÑOR tiene 21 años?", se preguntaba @moaipapi. Efectivamente, Zzoilo cumplió el pasado 29 de junio los 21, ya que nació en el año 2000 . De hecho, es un año más joven que su compañera en 'Mon Amour Remix', pues Aitana llegó al mundo el 27 de junio de 1999. Un dato que ha dejado en shock a muchos tuiteros, que expresaban su enorme sorpresa convirtiendo el tuit de @moaipapi en viral con casi 13.000 'me gustas', más de 700 retuits, cientos de comentarios y más de 1.200 citados.

Las redes han comentado en masa que no se pueden creer que Zzoilo tenga 21 años, pues creían que era mucho más mayor con comentarios como los siguientes: "21 años luchando por la custodia de sus hijos"; "Tengo 24 y en comparación parece que tengo 16"; "21 años en cada pata"; "Serán 21 años cotizados, porque sino no me lo explico..."; "Es de mi edad y parece mi padre"; "Ojalá llegue a la edad que aparenta"; "Pensaba que tenía 35, vaya plot twist"; "Estudiaría en Las Encinas [el colegio de la 'Élite']"; "Aitana es mayor que él" o "Parece que tiene diez años más".