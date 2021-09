Una tiktoker se intenta teñir las cejas en casa y acaba en desastre: "Cuando dejas el tinte demasiado tiempo"

Con la llegada del confinamiento por la pandemia del coronavirus, de repente todos aprovechamos para debutar en algunas especialidades que no habíamos probado antes como, por ejemplo, comprobar qué tal se nos daba la repostería o incluso montar nuestra propia clínica estética dentro de casa.

Ahora, aunque ya podemos ir con total normalidad a los centros de estética, hay quien todavía prefiere probar a hacerlo en casa, arriesgándose a que el resultado no sea el esperado. Un ejemplo de esto ha sido precisamente lo que le ha ocurrido a Libby, una joven tiktoker que probó a teñirse las cejas en casa sin la ayuda de un profesional.

Cuando echó el tinte en sus cejas no se ciñó a teñir la superficie de estas, sino que se salió por todas partes. A pesar de ello, ella esperaba que cuando lo retirase pudiera quitar sin problema el producto de su piel, pero no fue eso lo que ocurrió, ya que lo dejó demasiado tiempo.

En el vídeo viral de TikTok que la joven ha compartido en su perfil podemos ver el momento en el que ella se pasa una toallita para intentar retirar el exceso de producto, algo que no consigue hacer.

La joven se pasa la toallita por la ceja una y otra vez, pero no consigue retirar el exceso de tinte. Libby se ríe por no llorar mientras se mira una y otra vez en la cámara para ver si está consiguiendo o no su objetivo.