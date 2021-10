La tiktoker Leto se tatúa un satélite y las redes la acusan de soberbia: "Orbitáis todos sobre mí"

Pues bien, cuando una persona con tantos seguidores como Leto se hace un tatuaje, normalmente sus fans quieren que esta les explique el significado del mismo (si es que lo tiene) y que les enseñe el resto de sus tatuajes, en el caso de tener alguno más. Leto, que tiene los brazos llenos de tatuajes, ha tenido que explicar en más de una ocasión el significado de estos; pero lo cierto es que la mayoría de ellos no lo tienen, ya que tiene tatuados desde un ventilador hasta una gamba.

Otros famosos, como por ejemplo Aitana, prefieren no contar el significado de alguno de sus tatuajes (o ni siquiera enseñarlos). De esta manera, lo que consiguen es que sus fans den rienda suelta a la imaginación e imaginen las teorías más locas; en algunos casos, muy alejadas de la realidad.

Para compartirlo con sus seguidores, Leto ha subido a su perfil de Twitter un par de fotografías en las que se puede ver parte del tatuaje junto a la frase: "Me he tatuado un satélite porque orbitáis todos sobre mí". Pues bien, este mensaje no ha sentado muy bien a algunos, que han tachado a Leto de soberbia; pero lo cierto es que este fue un tuit escrito (como casi todo lo que publica la joven) en clave de humor.