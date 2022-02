El truco de una abogada para reclamar a una aerolínea que te devuelva cuatro veces el precio del billete

Normalmente no solemos leer la letra pequeña de todo lo que nos compramos, pero muchas veces esta es realmente reveladora y es precisamente eso lo que ha querido transmitir la abogada y tiktoker Erika Kullberg con uno de sus últimos vídeos, que se ha vuelto viral en TikTok con más de 44 millones y medio de visualizaciones.

Las líneas aéreas suelen vender más billetes de avión de los asientos que hay realmente en un vuelo, esto se conoce como 'overbooking' y es muy común, ya que las compañías tienen estudiado que normalmente una parte de los pasajeros no llega a tiempo a coger el vuelo, directamente no se presentan o cancelan sus vuelos en el último momento. Entonces, para no dejar el avión con plazas libres, lo que hacen es asegurarse de que completarán el avión vendiendo más billetes, esta práctica es totalmente legal en la Unión Europea.