Son días de regalos, reencuentros y buenos deseos. Si la variante ómicron no lo impide, el deseo o la obligación de los que vivimos lejos del lugar donde nacimos será volver a nuestra ciudad o nuestro pueblo. La expectativa de unos días en familia se muestra alegre y emocionante en canciones y anuncios, pero para muchas personas LGTBIQ+ , el regreso navideño al hogar donde crecimos es un reencuentro no solo con familiares y amigos, sino también con la culpa, con el miedo, con la vergüenza . Con el armario.

Incluso si uno está fuera del armario en casa, la marca de la culpa es poderosa. Muchas familias toleran a sus hijos diversos, pero directa o indirectamente les piden que rebajen su compromiso con su identidad, que faciliten la convivencia de todos camuflándose, desapareciendo. Cómo nos vestimos, cómo nos expresamos, cómo nos movemos… A veces podemos llegar a diluir nuestra diversidad para no resultar molestos , para no estar fuera de lugar (del lugar de la norma cisheterosexual, claro). La distancia entre la tolerancia y la aceptación es grande, y mucho más lejos está la celebración de lo que somos.

Pero, como reza una de las organizaciones LGTBI más reconocibles a nivel mundial, 'It gets better'. La cosa mejora. El tiempo es casi siempre el mejor aliado para hacer las paces con quienes fuimos, con quienes el sistema nos obligó a ser. Cuando uno es capaz de no bajar la cabeza paseando por las calles que le vieron crecer, de no esquivar la mirada de quienes le observaban como a un bicho raro, de no esconderse ante nada ni ante nadie… La vuelta a casa puede ser sanadora y terapéutica.