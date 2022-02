Sus 'followers' más antiguos habrán podido apreciar los cambios físicos y de look de la artista , que no tiene problema en admitir que ha pasado varias veces por el quirófano para modificar su figura, siendo su última intervención una lipoescultura para definir los abdominales y resaltar la cintura. Sus nuevos seguidores también habrán dado buena cuenta de los cambios de Yailin, pero ni los novatos ni los veteranos podrían decir hasta ahora cómo es el pelo al natural de la dominicana.

A sus fans les ha flipado su verdadero cabello y le han pedido que no use pelucas nunca más, porque piensan que le favorece muchísimo ese tono y que tiene el pelo precioso. "No te pongas más pelucas, te ves bellísima con tu pelo", "Así sí te ves divina, no te pongas más pelucas, por favor", "¿Soy yo o se la ve más bonita al natural?", "Qué bella con ese pelo, quédate así", "¡Hermosa te ves con tu cabello natural!", "Hermosa con ese pelo natural", le han dicho sus fans.