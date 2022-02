Cronología de la relación de Anuel AA y Yailin La Más Viral: del compromiso matrimonial a las indirectas de Karol G

Fue precisamente gracias a una de estas publicaciones de Instagram que los fans de la pareja descubrieron que se habían comprometido, ya que Yailin subió a sus historias un vídeo en el que se podía ver con todo lujo de detalles el anillo que le había regalado Anuel. Por si esto fuera poco, la cantante compartió también un post en el que confirmaba su compromiso: "La vida es una nosotros la vivimos rápido… Hoy estamos aquí, mañana no está prometido!!!!!!", puede leerse junto al vídeo en el que aparece Anuel poniéndole el anillo mientras dice: "Ese candado no tiene llave, a punta de bala tienen que abrir ese candado, a punta de bala". A lo que Yailin le responde: "Una mujer comprometida ya, hay boda, señores" .

Ahora, aunque no ha pasado ni un mes desde que subieron estos vídeos a Instagram, muchos de sus fans creen que la pareja ya habría pasado por el altar, ya que Anuel le ha escrito una romántica declaración a Yailin en la que se ha referido a ella como su esposa : "Te amo mi esposa. Gracias por llegar a mi vida y salvarme de mí mismo mi niña!!!!!!!! Yo soy el hombre más feliz del mundo cuando estoy contigo […] Mujer de mis sueños!!!! Te estoy viendo dormir ahora mismo aquí al lao mío bien hermosa… Cuando te levantes yo se q vas a ver esto y te vas a poner bien feliz. Ahora ya lo vistes verdad ???? Ven y dame un beso y un abrazo a tu marido!!!!!", a lo que ella ha contestado: "Love my malo".

Esa publicación en la que Anuel se refiere a Yailin como su mujer ha sido entendida por muchos fans como la respuesta del puertorriqueño al último éxito de Karol G, 'Mamiii', en la que canta junto a Becky G acerca de un ex tóxico que ha quedado bien porque ella no ha dado su versión de los hechos, que le ha suplicado que le conceda una segunda oportunidad muchas veces y que sale con otra persona (Yailin) y lo muestra continuamente en las redes porque no puede seguir saliendo con ella como en realidad le gustaría.

Los fans piensan que Anuel no ha sido el único que ha reaccionado a 'Mamiii', pues están convencidos de que Yailin también ha querido mandarle una respuesta a la ex de su chico. La dominicana hizo un directo y subió varias historias en las que cantaba con sus amigas temas que podrían entenderse como indirectas a la colombiana: "Me quiere a mí, me quiere a mí, me quiere a mí [...] Yo soy una mamá, maldita". Unos vídeos que no le han sentado nada bien a los fans de la cantante de 'Tusa', que han criticado mucho a Yailin.