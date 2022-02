El youtuber se cayó de un tercer piso y en las redes piensan que podría ser mentira

El uruguayo ha compartido una radiografía, un parte médico y una foto en silla de ruedas para acallar los rumores

Quiere pelear contra Maidana el 5 de marzo y amenaza con demandar al boxeador si se niega a participar en el combate

Hace una semana, el abogado del youtuber uruguayo Yao Cabrera, Alejandro Cipolla, anunciaba a través del Instagram de su cliente que el creador de contenido se encontraba hospitalizado tras haberse caído desde un tercer piso. También explicó que sufría una hemorragia subdural en el cerebro, que tenía una costilla fisurada y que los médicos estaban haciéndole un TAC cada 24 horas "para descartar cualquier secuela grave".

Su mejor amigo, Kevin Macri, añadió que la caída se produjo cuando el youtuber estaba grabando un vídeo mientras pintaba su casa con su padre: "Se desvaneció, se desmayó y se cayó"; y aseguró que, al despertarse tras siete horas inconsciente, el creador de contenido expresó su deseo de mediarse en combate con el boxeador argentino Chino Maidana, cuya celebración estaba prevista para el 5 de marzo en Dubái.

Sin embargo, mucha gente no se creyó que Yao Cabrera se hubiera caído y lo justificaron diciendo que si estuviera tan grave como se comentaba no estaría dispuesto a disputar un combate de boxeo y argumentando que ya había mentido en otras ocasiones a sus seguidores. Tras salir de la clínica donde estuvo los primeros días, el youtuber explicó con un comunicado difundido a través de Twitter que no iba a hacer declaraciones sobre lo sucedido porque estaba todavía asimilando lo que había pasado y que quería reposar en casa junto a su familia.

El uruguayo también explicó que estaba a la espera "de tener los resultados finales del golpe en la cabeza" y reiteró su intención de pelear contra Madiana el próximo 5 de marzo. Pero muchos continuaron poniendo en duda la veracidad de lo ocurrido y, entonces, Yao incumplió su promesa de no hablar del tema difundiendo un nuevo comunicado en el que defendía su versión de los hechos y adjuntaba una radiografía, un parte médico y una foto en silla de ruedas para acallar los rumores.

Le manda un mensaje a sus haters

"Chino Madiana, prensa, fans, haters: si hubiese fingido mi caída de un tercer piso mínimo tendría un vídeo del momento cuando caigo grabado en HD y con drones, porque es a lo que me dedico, crear contenido de ficción para las redes sociales", comenzaba diciendo Yao en su comunicado difundido en Instagram, en el que también admitía que entendía a los que les costaba creerle "ya que en el pasado hice algunas cosas actuadas y fingidas".

"Pero desde que empecé con la idea de boxear y promover el deporte me prometí a mí mismo no hacer nada más irreal que pueda dañar a terceros", terminaba diciendo el creador de contenido, que adjuntaba varias 'pruebas' para darle veracidad a su relato: compartió una imagen en la aparece en una silla de ruedas y con varios vendajes en el torso, un parte médico en el que no revelaba el nombre del doctor ni de la clínica "por pedido del director del hospital" y una radiografía donde mostraba sus "costillas fisuradas".

Pero en las redes siguen sin creerle por varias razones: piensan que es muy extraño que no tenga ningún moratón ni heridas visibles si se cayó desde un tercer piso hace menos de una semana y no creen que el parte médico sea real porque en él no figura el nombre real del youtuber, Marcos Ernesto Cabrera Rodríguez, sino su apodo como en redes, Yao Cabrera.

Amenaza con demandar al Chino Maidana

El youtuber no se ha detenido en contestar a las críticas de nuevo y se ha centrado en incidir en su deseo de subirse al ring el próximo 5 de marzo para pelear contra el boxeador Chino Maidana, que aseguró en un vídeo que compartió en sus redes sociales que estaba buscando a otros oponentes para la pelea porque considera que Yao Cabrera no estará en condiciones de boxear y pone en duda lo ocurrido: "No tenemos un parte médico oficial, nunca supimos la clínica donde está internado y no sabemos realmente si esto es verdad o no".

Estas palabras no le han sentado nada bien al youtuber uruguayo, que ha amenazado con demandar al boxeador argentino si se niega a subirse al ring con él o si cambia de oponente. De hecho, fue su abogado, Alejandro Cipolla, quien difundió un comunicado amenazando al argentino: "En caso de que el señor Maidana continúe con la postura de suspender la pelea programada para el mes de marzo de forma unilateral con Yao Cabrera, nos vemos obligados a iniciar acciones legales por daños y perjuicios contra el mismo".

"Voy a demandarlo por una cifra millonaria solicitando el embargo preventivo de sus bienes", explicó el abogado de Cabrera al diario argentino 'La Nación'. Por su parte, el youtuber aseguró en un directo de Instagram de 'Radio Mitre' que estaba "feliz porque ya había pasado todo" y que los médicos le habían dicho que quizá el desvanecimiento que propició la caída pudo haber sido causado por su duro entrenamiento para la pelea: "Estaba entrenando tres veces por día y yo soy vegano, no suplemento la carne con nada".