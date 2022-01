Adri Castilla ha contado por qué esta canción de Rosalía casi causó su muerte, pero también le dio la vida

Iba caminando con 'La fama' en los auriculares cuando le atropelló un patinete eléctrico en un paso de peatones

En el hospital coincidió con la chica que puede que sea "el amor de su vida"

Rosalía nos tiene a todos en vilo con la publicación de su nuevo disco, 'Motomami'. No obstante, hace unos meses publicó 'La fama', una canción que puede que forme parte (o no) del tercer álbum de estudio de la cantante.

Son ya muchas las personas que han bailado esta canción y, por tanto, vamos acumulando momentos en los que 'La fama' estaba sonando de fondo. Eso sí, quien seguro jamás olvidará este tema es Adri Castilla, que ha dejado un comentario en el videoclip de la canción que no ha pasado en absoluto desapercibido.

Es más, ahora, la cuenta de memes Ceciarmy ha sacado unas capturas del comentario y lo ha compartido en los perfiles de sus redes sociales, donde ya se ha vuelto viral. En Twitter ha sido retuiteado por más de 4.500 personas y acumula 36.000 likes.

¿Qué le pasó a Adri?

Ha sido Adri Castilla, el joven que publicó el comentario en el vídeo de Rosalía que llamó la atención de Ceciarmy. El joven cuenta esta canción casi causó su muerte, pero que también le dio la vida.

"Era 14 de diciembre, noche de martes, pero no cualquiera, martes loco de Telepizza", empieza escribiendo el joven que había ido a comprarse una pizza para cenar, estaba escuchando por los auriculares 'La Fama' de Rosalía, cuando, de repente, al cruzar el paso de peatones notó como su "cabeza giraba y veía todo al revés, no me acuerdo de nada más después de eso", asegura Adri.

Lo próximo que recuerda es estar en una habitación de hospital: "Me dijeron que me había atropellado un chaval en patinete eléctrico". A pesar de las heridas, lo que más le fastidió en ese momento fue no haberse podido comer la "pizza del martes loco" que ya había comprado.

No obstante, todo cambió de repente cuando, al girarse, descubre que en la camilla de al lado está "la chica más guapa que he visto en mi vida tumbada con la cara llena de heridas y un brazo escayolado". Al parecer, para él fue amor a primera vista.

Ella también había sufrido un fatídico accidente, así que "tras muchas horas y días solos hablando, riéndonos sin parar, decidimos vernos fuera". Así empezó su historia de amor: "Hoy llevamos ya un mes y algo conociéndonos y creo que es la mujer de mi vida, sí chicos, encontré a la mujer de mi vida cuando me atropellaron un patinete eléctrico escuchando a Rosalía".

¿Historia real o fake?

Lo cierto es que la historia es tan surrealista que hay muchas personas dudando de la veracidad de las palabras de Adri. Es más, lo que menos creíble le parece a la mayoría de ellos es el hecho de que estuvieran un chico y una chica en la misma habitación de hospital.