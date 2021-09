Seguro que alguna vez has dicho esta frase. Es normal, todas las personas deseamos que nuestra pareja nos entienda al cien por cien. Sin embargo, que la otra persona no se ajuste a tus expectativas no significa que no lo esté intentando. Tu novio o novia no pasa de ti, simplemente se está acomodando a la relación, y si además evitas decirle las cosas que te molestan o las cosas que te gustan, este proceso de acomodación le llevará todavía más tiempo.