“No estoy preparada para nada, no sé cómo afrontar esto”, confiesa la joven. “Me siento muy perdida. Estos meses están siendo como si me tirasen un montón de agua helada encima”, cuenta Rebeca, a lo que se suma la presión de sus padres: “es una exigencia que me creo yo, pero mis padres también influyen. Constantemente me preguntan que cuándo trabajaré de lo mío, que si tan difícil es, que eche currículums como si no lo hiciera ya, y me agobian muchísimo”, relata. Su experiencia no es algo aislado.