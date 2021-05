No vayas a negarlo ahora. Seguro que alguna vez has pronunciado delante de tu pareja ese ‘tú me completas” y la has mirado directamente a los ojos. Cuando nuestras relaciones fluyen engrasadas, estamos muy acostumbrados a pronunciar declaraciones absolutas de amor, y no solemos darnos cuenta de cierta cualidad siniestra intrínseca en esa forma de comunión con el otro. Te habrán saltado las alarmas con parejas que conoces y se dan cierto aire parecido. Es algo sutil. El pensamiento, no tanto. “Dios, se parecen mucho, demasiado. ¿No se habrán mimetizado el uno con el otro, como los helechos? ¿Son una mente colmena?”