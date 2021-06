El éxito de Marina Riverss en las redes sociales está siendo imparable : se hizo conocida en TikTok pero sus seguidores no han parado de crecer en Twitter y sobre todo en Instagram, donde acumula 1,2 millones de seguidores. En menos de dos años, ha logrado hacerse un hueco en el mundo de las redes y ya tiene su propio canal de mtmad, 'Riverss', donde ha abierto un poco más corazón a sus fans.

En su canal, la madrileña ha contado cómo es la relación con su novio, el influencer Daniel Marrero , y también fue allí donde mostró a sus seguidores fotos de su pasado , especialmente de su adolescencia , para enseñarles lo mucho que había cambiado en muy poco tiempo. La transformación se nota sobre todo en sus looks, pues la moda cambia constantemente y es fácil que un peinado una camisa que se llevaban hace cinco años se vean desfasados hoy en día.

La foto

Marina se echó unas risas comentando sus fotos antiguas, pero ahora han sido muchos tuiteros los que están partiéndose con los memes que han comenzado a crearse con ella como protagonista. Te estarás preguntando cuál es la imagen que ha dado origen a los memes, ¿verdad? Pues se trata de una foto que la influencer subió a sus historias de Instagram con un look muy distinto al que suele lucir habitualmente: top negro, turbante del mismo color en el pelo, piercing en los labios, aros grandes y riñonera atapa al hombro.

Los memes

Muchos seguidores, que quizá no esperaban esta confesión de Marina y este look, han comenzado a bromear con la foto. Un tuitero afirmaba que le recordaba a una chica "pija" que llegaba a Granada a estudiar en la universidad y que hacía un cambio radical de look: "La niña pija de Madrid en cuanto pone un pie en Granada". Otro tuitero ha hecho la misma broma pero con las chicas de Cartagena: "Las pijas de Cartagena cuando se ponen algo de ropa ancha y una flor en el pelo".