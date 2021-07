Hace unas semanas que los fans dan por hecho que Alejandro Spetizer y Ester Expósito ya no están juntos . Los rumores comenzaron cuando a principios de junio acudieron por separado a un evento en Milán de una marca de joyas de la que ambos son embajadores. Poco después, muchas revistas como HOLA confirmaron su ruptura, aunque ninguno de ellos lo ha confirmado por el momento ni en sus redes sociales ni a través de un comunicado o en una entrevista a los medios de comunicación.

Muchos medios comenzaron a especular sobre los motivos que habrían ocasionado la separación y una revista mexicana dedicada al mundo de la televisión afirmó que una amiga de la actriz de 'Élite' había asegurado que su relación se había terminado porque él no quería contribuir con los gastos del apartamento que compartían en Madrid. Ester Expósito no se quedó callada ante esos comentarios, que desmintió rotundamente a través de una historia en Instagram.

"Es una de las personas más maravillosas, generosas, amables, trabajadoras y humildes que he conocido en mi vida. Los que están o hemos estado cerca de él lo sabemos", comentó la madrileña en esta red social. El mexicano le agradeció el gesto compartiendo la publicación de Ester y añadiendo las siguientes palabras: "Sabes que es mutuo. Gracias por estar". Muchos pensaron entonces que habían roto pero que habían quedado de buen rollo.

La periodista también le ha preguntado por las palabras que le dedicó Ester para defenderle en Instagram y, aunque Alejandro estaba hablando por teléfono, ha contestado que le pareció "muy bien". Escueto pero dejando claro que no hay mal rollo entre ellos. La reportera también ha querido saber si son "grandes amigos" y él ha asentido con la cabeza . ¿Confirma con este gesto la ruptura?

Estas declaraciones de Alejandro llegan un par de semanas después de que Carlos Speitzer, el hermano del actor, se pronunciase también sobre la publicación mexicana que afirmaba que su hermano no quería contribuir a los gastos de la vivienda que compartía con la actriz en Madrid. Desmintió esta información y también habló sobre la relación entre la española y su hermano: "Es una niña que lo quiere, él la quiere [...] ya los problemas los meten los externos. Pues el amor no se acabó, el amor ahí está y la relación no termina [...] La relación está y es buena".