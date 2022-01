Becky G, sobre el doble rasero que se aplica a las cantantes de reguetón: “Tú eres el problema enseñando a tus hijos que cuando un hombre lo dice está bien, pero que una mujer no puede hablar de sexo”.

Natti Natasha fue muy criticada por cantar ‘Sin pijama’ en el lugar menos adecuado para ello.

Karol G enfadó a las redes sociales con 'Bichota'

Por sus letras lxs conocerás, suele decirse. Un dicho especialmente útil si nos referimos al reguetón y a la música urbana. Casi desde su nacimiento, el género ha tenido que lidiar con todo tipo de críticas por el contenido machista y cosificador de sus letras, que por lo general no atienden a consideraciones morales. Puro baile sin conciencia, perreo hasta el suelo y mañana será otro día.

A nadie se le escapaba que Maluma estaba tirando balones fuera cuando aseguraba que su tema ‘4 babys’ era solo música y no cumplía nada de lo que asociaciones como Change.org le acusaban con su campaña para la retirada de la canción. Como le pasó a J Balvin con "Perra", cuando tuvo que pedir perdón por el contenido de la letra, son los cantantes de reguetón hombres los que suelen acaparar la lluvia crítica con sus letras de contenido explícito y valores tóxicos en torno al amor romántico, el maltrato o la posesión (“que es lo que buscas /si te me acercas más, no es culpa mía si me porto mal”), pero la polémica no es exclusiva de los representantes masculinos del género.

Cantantes como Becky G o Natti Natasha también han levantado polvaredas de crítica con el contenido de sus canciones, aunque en muchos casos es justamente por el motivo contrario. Hoy te hablamos de algunas de ellas.

Becky G estalla

En 2018, la cantante mexicana que puso de moda los bailes con hombres que te sacan 30 años, una de las representantes más importantes de ese reggaetón empoderador que privilegia el poder de la “hembra” frente a la dominación masculina, estalló en el programa El Hormiguero contra la censura que había vivido. Su protesta se dio a raíz de que el equipo de TVE le obligara a modificar la letra de su tema ‘Mayores’ para poder participar en la gala de OT sin levantar espinas ni sensibilidades y apaciguar el sueño de los niños. Este plot twist memorable se saldó con una letra con un contenido mucho más descafeinado que el original. De “A mí me gustan mayores, que no me quepa en la boca” tiro porque me toca a: “A mí me gustan mayores y que me vuelvan loca”.

Con su protesta, la cantante se refería explícitamente al doble rasero que se aplicaba con ella y otras cantantes frente a sus compañeros masculinos del género. “Si tú, como papá, no quieres que tu hijo escuche la música de Becky G, lo respeto totalmente, está bien” explicó. “Pero hay padres que dejan a sus hijos escuchar a Bad Bunny, a Ozuna, a Maluma… O sea, yo no soy el problema, tú eres el problema enseñando a tus hijos que cuando un hombre lo dice está bien, pero que una mujer no puede hablar de sexo”.

La reivindicación de su libertad creativa choca frontalmente con la crítica de varios sectores del feminismo hacia sus letras, donde se la acusado de perpetuar los mismos estereotipos que sus compañeros con un contenido altamente sexualizado. La cantante, como suele ser habitual, nunca ha rehuido a lxs que son críticos con ella. “Ser feminista no es decirle a otras chicas qué pueden hacer y no hacer. […] Te dicen que tienes que ser un buen ejemplo, y yo creo que ser un buen ejemplo es ser honesta”.

Natti Natasha no eligió sabiamente dónde cantar 'Sin pijama'

En el caso Natti Natasha, parece que las críticas a ciertas decisiones artísticas con un fondo altruista están justificadas. Quizá no fuera muy buena idea presentarse en el pabellón oncológico de un hospital de Ecuador para cantarle su tema 'Sin pijama' (creado a cuatro manos con Becky G) a un batallón de niños hospitalizados con cáncer. “Si tú me llama', nos vamo' pa' tu casa, nos quedamo' en la cama, sin pijama, sin pijama”. Un clásico "en su cabeza era espectacular" del bochorno.

Las redes sociales estallaron contra la cantante y esa decisión, tan poco afortunada como la de esos tiktokers que deciden fotografiarse y poner morritos junto al ataúd de su abuelo en día de su funeral.

Karol G y la polémica

‘Bichota’ fue otro de los temas que levantó un polvorín en redes cuando se publicó. Paralelamente al éxito de la canción, que alcanzaba cifras récord de visualizaciones en todas las plataformas de streaming, llegaban las críticas, la saña y el hate. El odio hacia la cantante se dio especialmente en los usuarios puertorriqueños, pues ‘Bichota’, en la terminología coloquial de su país, alude a los narcos ricos y despreocupados, con sus mansiones, sus fortunas y su rastro nada indulgente de sangre.

Un usuario en Twitter escribió: “Luego de una semana sangrienta en Puerto Rico, donde sí se utiliza la palabra ‘Bichota’, lo menos que se necesita es que alguien con tu plataforma motive a otras ‘chamaquitas’ con una palabra que ni conoces su significado”.