Camilo luce una manicura muy característica: en cada una de sus uñas, en el centro, luce un puntito negro. Una decoración que completa sus estilismo, que está muy definido: suele llevar un sombrero en la cabeza, el bigote perfectamente recortado y pantalones anchos. Pero su manicura no es una pieza más de look, sino una forma de recordarle su Fe en Dios, como él mismo le ha explicado a sus fans a través de Instagram. ¡Te lo contamos en Yasss!

"Y los puntitos me hacen acordarme todo el tiempo de la imagen simbólica de Dios con las manos sucias de barro dándome vida. Es un recordatorio diario de qué es lo que me mantiene verdaderamente vivo" , terminaba explicando Camilo, dejando claro de esta manera su amor y Fe en Dios y el papel fundamental que la religión tiene en su vida diaria.

Además de estos puntitos en las uñas, el cantante lleva un tatuaje en la zona de la clavícula que tiene relación con sus creencias: "Jesús dudó". "Para mí es uno de los atributos más hermosos, no porque sea duda, porque Él es todo Dios a la vez que es todo humano, y la noche antes que lo fueran a buscar [...] estaba dudando", explicó Camilo a la revista GQ: "Esa duda me liberó un montón. Si no dudó él, no dudamos nosotros".