La historia del bigote de Camilo, la seña de identidad que le acompaña desde los 22 años

El bigote al estilo de Salvador Dalí se ha convertido en parte esencial del look del cantante de 'Millones'

El colombiano se lo dejó a los 22 años, cuando estaba pasando por unos días complicados

Ha explicado que no tiene intención de afeitarse, porque tanto a él como a su mujer, Evaluna Montaner, les encanta

Camilo es uno de los cantantes del momento y está triunfando con su gira por España, con muchos de los conciertos con las entradas agotadas semanas antes de su celebración. Sus fans se saben al dedillo las letras de sus canciones, han visto en más de una ocasión los videoclips de 'Millones' y 'Favorito', conocen su biografía y todos los detalles de su historia de amor con Evaluna Montaner, que es actualmente su esposa.

Sin embargo, algo que quizá no tantos saben es que el colombiano cuida mucho su imagen y siempre lleva un look muy estudiado, en el que destaca su bigote al estilo de Salvador Dalí, los puntitos negros de sus uñas (que le recuerdan a Dios) y la ropa ancha. "Soy un estudioso de eso [del estilismo], y cada vez que me miro en el espejo me pregunto quién soy, y si eso que soy se traslada a los demás", explicó el artista en una entrevista en La Vanguardia.

Aunque ahora cuesta imaginarlo sin bigote, lo cierto es que Camilo comenzó su carrera musical sin llevar ni siquiera barba. El bigote llegó a los 22 años, cuando el artista estaba pasando por unos días difíciles, y se quedó porque muchos seguidores del cantante no vieron con buenos ojos que se lo hubiera dejado y le hicieron duras críticas. "Los comentarios eran tan fuertes que me enamoré de mi bigote", explicó en una entrevista en Instagram en 2020 con Lizardo Ponce. ¡Te contamos la historia del bigote de Camilo en Yasss!

¿Por qué se lo dejó crecer?

En esa misma entrevista con Lizardo Ponce, Camilo confesó que se dejó crecer el bigote cuando tenía 22 años (ahora tiene 27) en unos días en los que no se encontraba con ánimo de hacer nada: "Tuve una semana en la que no quería hacer nada. Entonces no me afeité, me puse a escribir y ya. En esa semana, el bigote me creció más rápido que toda la barba y, por curiosidad, me lo levanté hacia los lados".

Este look se podría haber quedado en un estilismo pasajero, pero el cantante quiso compartir una foto de este bigote con las puntas levantadas hacia arriba en Instagram y allí se lió una buena: "Me tomé una foto para hacer un chiste y la subí a las redes sociales. ¡La gente odió mi nuevo look! [...] Los comentarios eran tan fuertes, por eso son imposibles de olvidar. 'Yo sabía que te habías vuelto loco', 'Te dejo de seguir ahora' o 'Eres un asco de persona', me decían".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C A M I L O (@camilo)

Esos comentarios tan negativos le hicieron a Camilo amar su bigote, fue una forma de relevarse ante las críticas: "Me daba impresión lo carnívoros que fueron conmigo. Por eso me enamoré de mi bigote. El primer comentario que puse a raíz de mi bigote fue: 'Si ustedes me siguen por cómo me veo, los invito a que me dejen de seguir'. Y por eso me lo empecé a dejar".

No tiene intención de afeitarse

En aquella entrevista, el cantante de 'Kesi' ha explicado que su secreto para llevarlo siempre perfecto es la cera: "Con la uña saco un poquito de cera, la caliento frotándola con los dedos, y te la pasas por el bigote cuatro o cinco veces". Además, mostró en sus historias de Instagram cómo es su bigote si no se lo arregla y no lo lleva 'a lo Dalí', que como explicó en la mencionada entrevista en La Vanguardia, no tiene nada que ver con el pintor surrealista.

Eso sí, aunque su bigote no tenga nada que ver con el artista catalán, para Camilo él es un referente: "Me causó fascinación desde que era chiquito porque su personalidad es parte de su obra. Mi bigote, crean o no, nació por una motivación diferente, y mucho menos interesante". Cinco años después del nacimiento de esta seña de identidad, el cantante confiesa que no tiene ninguna intención de afeitarse, ya que tanto a él como a su esposa, Evaluna Montaner, les encanta.

¿Cómo era Camilo sin llevar bigote?

En aquella entrevista con Lizardo Ponce, el colombiano también explicó que ya no se reconocía en las fotos que veía de su adolescencia, cuando aún no llevaba su característico bigote. "Ahora veo fotos y vídeos míos sin bigote y no me reconozco. Así que no hay planes de quitarlo". Además, explicó que a sus fans, que se hacen llamar La Tribu, también les encanta y que esa es una razón más para no quitárselo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Tribu Camilo (@latribupuebla_)

Otro bigote muy famoso