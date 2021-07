Ha relatado como vive su sexualidad en una reciente campaña para Calvin Klein

Desde que salió del armario, está estable y feliz con su novio, Alonso Díaz

En los últimos días, el actor ha cerrado su cuenta de Twitter. Los fans se le han echado encima a raíz de unas polémicas declaraciones sobre fumar en la vía pública

Para los intérpretes de ‘Élite’ siempre es un momento dulce, y si no que se lo digan a Omar Ayuso, uno de los actores más queridos de la serie de Netflix, que acaba de estrenar su cuarta temporada con honores. Estamos deseando saber quién vive, quien muere y quien ama sin miedo al qué dirán en Las Encinas. Pronto correrá la sangre y algunos crushes nos llevarán al límite en los pasillos de ese colegio de postín.

Por suerte, las cosas le van bien a este madrileño. Está muy enamorado de su novio, Alonso Díaz, también actor; y acaba de estrenarse en el cine con un cortometraje de autoría propia, ‘Matar a la madre’. Con solo 23 años ya es un referente para muchas personas que desean aceptar su sexualidad sin que los demás los cuestionen a cada paso. Desde que salió del armario, Omar encarna la máxima libertad, y quizá esa decisión tenga algo que ver con lo que opinó en una ocasión sobre su generación, los zetas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de omar (@omarayuso)

“Somos una generación que lo está deconstruyendo todo, que está cambiando las cosas a través de cambiar la forma de verlas, de nombrarlas y de entenderlas. Que está rompiendo con cánones y formas de relación tóxicas. Que tiene una voz enorme y no tiene miedo de usarla. Por eso no logro comprender a toda esta gente que nos llama “los ofendiditos”. Parece que les molesta el simple hecho de que queramos hacer un mundo mejor”, dijo en una entrevista para Glamour.

Orgulloso de quién es

Omar es un icono que encarna la perfecta mezcla de glamour, estilo y una voz sin pelos en la lengua para hablar de su sexualidad. Es la punta de lanza de muchas voces que no se atreven a hablar claro. Como quien dice, su personaje nació al mismo tiempo que su vocación actoral, ya que no tenía experiencia en la interpretación; y la fama llegada de la nada ha cambiado radicalmente su relación consigo mismo. Pero su figura va mucho más allá de ese personaje gay y árabe de la serie que nos enfrenta a los valores normativos y pone una nota disonante en las intrigas de esta ficción tan importante a nivel mediático.

No en vano su currículum fuera de las Encinas toca terrenos como la moda y el cine. Omar gusta porque encarna una libertad sin ataduras; es un provocador al que no le falta humildad cuando hay que hablar de problemas de inseguridad, autoestima y salud mental. Marcas como Armani o Loewe se lo han llevado a sus mejores campañas, y él ha aprovechado ese altavoz para hablar de su condición sexual y tenderle la mano a muchos otros que todavía sienten miedo al expresar su identidad públicamente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de omar (@omarayuso)

Recientemente, con motivo de la campaña #proudinmycalvins para Calvin Klein, Omar le ha relatado al periodista Gorka Postigo lo que sintió al salir del armario y hablar abiertamente de su homosexualidad. Una liberación que ya tardaba en llegar para este actor, modelo y ahora ya director de cine, que, por suerte, ha contribuido con su papel en la serie a la visibilización del colectivo LGTBIQ+.

"Me llamo Omar, soy de Madrid y me identifico como gay. Salí del armario con 15 años. Al principio se lo conté a un par de amigas, pero lo que recuerdo muy especial fue cuando se lo contó a mi madre. Yo pensaba que ella se iba a escandalizar... que se iba a cabrear, y que va, todo lo contrario. Me dijo 'Vale, compro entradas para ver 'Sonrisas y lágrimas”.

Estas palabras del actor también pueden enmarcarse dentro de otras declaraciones en diversas entrevistas, en las que Ayuso reflexiona sobre la brutal exposición y los problemas de ansiedad que ha tenido a raíz de su popularidad creciente, como cuando tuvo que abandonar las redes sociales durante meses después de protagonizar uno de los videoclips de Rosalía. A pesar de todo, es fuerte.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de omar (@omarayuso)

Sobre su salida del armario, opina que hablar de ello en público le ha permitido ser quien realmente es y no tener nada que esconder. “A día de hoy todavía me cuesta, pero me siento en paz porque ya no vivo con el estigma y el miedo de que mi entorno me rechace”.

Como le relata a Juan Sanguino en un jugoso artículo para El País, no es el mismo Omar el que empezó Élite y decía que su orientación sexual le afectaba tanto como el color de su camiseta; que el Omar que pone un punto de cordura y reflexión en 2021, no exenta de dolor y renuncias: “Yo había asumido que mi condición sexual no me afectaba ni a mí ni a mi día a día, que no suponía ningún trauma. Pero luego comprendí́ que me condiciona en absolutamente todo. Me di cuenta de cómo me afectaba el estigma porque, cada vez que veía un grupo de chavales riéndose, asumía que se estaban riendo de mí”.