Pese a que muchas de sus canciones mezclan a placer la lengua de Shakespeare y la jerga más callejera del español, Mariah es una enamorada de su lengua madre , gracias a la mezcla de cuba, el país natal de su padre, y Puerto Rico, la tierra de su madre. De hecho, y pese a que es de nacionalidad estadounidense, sus comienzos con el inglés no fueron nada fáciles. A sus padres les preocupaba tanto que no dominara el idioma que la apuntaron bien pronto a la academia de inglés para que se quitara la espinita y tuviera una vida de lo más anglófila.

" Mi mamá no me dejaba salir y yo quería salir , quería ir para el estudio y ella no me dejaba, entonces la única forma era escapándome", relata con una sonrisa, con la distancia que le da saber que hizo lo correcto al luchar por su gran sueño.

“Me descubrió Nelly El Arma Secreta y tengo una historia muy loca... a los 16 años yo me escapé de mi casa para hacer música, para ser artista... y mucha gente no entendía eso", explica. "Mi mamá no me entendía, pero yo sabía lo que quería ser y amanecí en el estudio muchos días... yo tenía un sueño y al final, todo se dio".