Andrea, de 21 años, lanza desde el hospital un mensaje a los jóvenes para que usen la mascarilla: "No pensé que acabaría aquí"

La joven ha asegurado que no sabe cómo se contagió, ya que ninguna persona de su entorno ha dado positivo, pero supone que sería al salir a tomar algo o yendo a comprar al supermercado. Y es que no podemos confiarnos, porque podemos contagiarnos en cualquier lugar y momento.

Afortunadamente, todo ha quedado en un susto, la joven ha pasado una semana ingresada, pero por fin le han dado el alta en el hospital de Ourense, donde ha estado hospitalizada, y ha podido volver a casa; no sin antes mandar un mensajes a todos aquellos jóvenes que piensan que el coronavirus no va con ellos y que en el caso de contagiarse pasarán la enfermedad con síntomas muy leves.

"Hay que pasárselo bien y no vamos a dejar de vivir, pero hay que tener cuidado porque esto no es ninguna broma", ha empezado diciendo Andrea en el vídeo que ha grabado en la habitación del hospital. "Ponte la mascarilla y no pienses que a ti por ser joven no te va a pasar estar en un hospital porque yo nunca pensé que tendría que estar aquí", ha concluido la joven.