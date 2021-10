Bad Bunny, sobre las críticas que ha recibido por posar con falda en una revista: "Me visto diferente"

El cantante de 'Dákiti' ha concedido una entrevista en 'Alofoke Radio Show'

En ella ha dicho que no quiere defenderse de las críticas porque no lo ve "necesario": él ve natural vestir con falda o llevar las uñas pintadas

Las críticas surgieron a raíz del posado del puertorriqueño en la portada de una revista llevando falda y maquillaje

Hace unos días, Bad Bunny posaba vestido con falda, maquillado y con las uñas pintadas para la revista 'Allure', de la que será portada el próximo mes de noviembre y en la que habló sobre su interés por la moda. "Ir de compras con mi mamá era una de mis cosas favoritas porque me perdía en la sección de mujeres, mirando conjuntos, colores, cortes, diseños. Y luego cuando era mi turno de comprar ropa era un aburrimiento. Los mismos pantalones y camisetas, pantalones y camisetas de distintos tamaños. ¡Las mujeres lo tienen todo!", explicó el cantante de 'Dákiti'.

No es la primera vez que el puertorriqueño, que actualmente dispone de una gran fortuna para comprar toda la ropa que desee, posa con falda o con las uñas pintadas, pero aún así ha recibido muchas críticas por llevar prendas y complementos que muchos consideran femeninos y de uso exclusivo para las mujeres. Dos compañeros de profesión, Ozuna y Karol G, le dieron su apoyo a través de las redes sociales. "Dejen de estar criticando, que he visto que están criticando porque ahora utilizamos varios elementos de mujeres en la ropa. Y eso es moda y la moda es versatilidad. Le tienen como fobia, no sé si es que se quedaron en el noventa y pico. Eso cambio. Ahora todos somos iguales", dijo el cantante de 'El Farsante'.

"La gente es feliz criticando al otro por lo que hace, cómo habla, cómo se ve, cómo se viste… Entendemos que para eso es que a cada uno nos dieron vida propia: para que cada uno haga lo que quiera", comentaba vía Twitter la cantante de 'Tusa'. Ahora ha sido Bad Bunny el que se ha pronunciado acerca de las numerosas críticas que ha recibido por parte de muchos en redes y lo ha hecho en una entrevista en 'Alofoke Radio Show', una emisora dominicana.

"Me visto de una manera diferente"

"Me gusta cuando me visto de una manera diferente y me hace sentir cómodo. La anécdota con mi madre es real, lo del clóset [armario], porque yo no tengo ropa de hombre, ni tengo ropa de mujer, tengo ropa bacana [en Puerto Rico: chula, bonita] que tú nunca te vas a poner", comentaba El Conejo Malo en la entrevista, haciendo referencia a la anécdota que contó en 'Allure', donde afirmó que le encantaba ir de compras con su madre a la sección de moda de mujeres cuando era pequeño.

Asimismo, explicó que no quería defenderse de las críticas por una razón muy sencilla: "Yo no entiendo a veces como es que veo esos comentarios y críticos que me hacen ver el calendario para ver si no estoy en el 94 [año en el que él nació], no me defiendo porque no hay manera de defenderse, no hay necesidad de defenderse ante el que tiene la mente así... ¿Qué puedo hacer yo?".

Se pronuncia sobre la polémica de los Grammy Latinos

Bad Bunny no solo habló acerca de las críticas hacia su ropa, sino que también confirmó que está preparando un álbum entre Puerto Rico y República Dominicana con "canciones alegres" y se pronunció sobre la polémica de los Grammy Latinos, que enfrenta las posturas de J Balvin y Residente. El colombiano pidió a sus compañeros del género urbano que boicoteasen la entrega de premios, mientras que Residente le afeó esta actitud, ya que Balvin sí acudió a ediciones anteriores para recoger sus galardones.

"Muchos artistas que ven en los Grammy no están en los Billboard, eso le da una exposición, pero al último hay que estar agradecido con los premios. Yo no hago música por los premios, si me los dan bien, pero yo no voy a hacer un pleito y estoy tranquilo con lo mío", comenzó diciendo Bad Bunny, dando un argumento que ya utilizó Residente: los Grammy dan visibilidad a músicos que no tienen millones de reproducciones en YouTube o Spotify.