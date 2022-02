No, no es Ibai Llanos: el español con más suscriptores en Twitch es gallego y tiene 30 años

En multitud de ocasiones se ha viralizado en las redes sociales por no tener pelos en la lengua y decir las cosas tal y como se le pasan por la cabeza. Es jugador de The World Of Warcraft, participó en Egoland y más recientemente en Disaster Chef, el programa de cocina que organizó Ibai, del que le eliminaron por ponerle piña a la pizza, algo que no sentó nada bien a Pino Prestanizzi. Su pareja en esta "aventura" fue Knekro.