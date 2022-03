"I like bananas, cookies and oranges, tomatoes, hotdogs and sandwiches, hamburgers, lettuce, bread and carrots... yummy yummy, I like to eat" ["Me gustan los plátanos, galletas y naranjas, tomates, perritos calientes y sándwiches, hamburguesas, lechuga, pan y zanahorias... rico, rico, me gusta comer"], canta Camilo, mientras Evaluna no puede contener la risa. El tema es una enumeración de distintos alimentos en inglés, el idioma oficial de Estados Unidos, país en el que la pareja reside en la actualidad y en el que la venezolana creció.