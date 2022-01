"Eso de poner tu cara en el pastel cuando te cantan Happy Birthday, lo odio, no me gusta. Me asusta, es traumático, me hace sentir claustrofóbica, como que me deja pensando: 'Tú que eres mi hermano me hiciste esto', es como que no puedo respirar", contaba la artista, que dejaba claro que esa tradición se dejó de llevar a cabo en su familia cuando descubrieron lo mucho que le horrorizaba a ella que lo hicieran.