"Hoy me caí y Camilo me cuida", ha escrito Evaluna junto a un vídeo en el que se puede ver al cantante colombiano curándole una herida localizada a la altura de la rodilla derecha. Pero la artista no ha ofrecido más datos acerca de su caída ni tampoco lo ha hecho su marido, lo que ha despertado la alarma de sus millones de fans, que se hacen llamar La Tribu, que se han mostrado muy preocupados por su embarazo y por el estado de su bebé, que se llamará Índigo por varias razones que puedes descubrir en este vídeo:

Además, se han repetido mucho los mensajes en los que los fans le piden a Evaluna que tenga mucho cuidado y que se cuide para recuperarse pronto y evitar posibles caídas en el futuro; y no han faltado aquellos en los que se elogiaba la actitud de Camilo al cuidar a su esposa tras su percance: "Tienes el mejor esposo", "Quiero un Camilo en mi vida", "Yo también me caí y mi novio no me trato igual, qué suerte tienes", "Todos necesitamos un Camilo en nuestras vidas".