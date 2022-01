El padre de Evaluna, Ricardo Montaner, carga contra una psicóloga que le criticó por besar en la boca a uno de sus hijos

Flor Rodríguez puso un tuit en el que se podía ver a Montaner dándole un pico a su hijo Ricky cuando este tenía siete años

El cantante venezolano ha estallado contra esta psicóloga que cuestionó que estuviera bien besar a sus hijos en la boca

El artista le ha recomendado formar una familia y buscar ayuda psicológica

Los Montaner son una de las familias de artistas más conocidas de la industria musical en la actualidad. La pequeña de los hermanos, Evaluna Montaner, llena estadios junto a su esposo, el cantante colombiano Camilo Echeverry, y es una estrella de las redes sociales; y los dos mayores del matrimonio formado por Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez, Ricky y Mau, forman un exitoso dúo. Por eso, es normal que acaparen muchos titulares y que sus pasos en Instagram sean analizados al detalle.

Eso es lo que ha ocurrido con una de las publicaciones del patriarca, que es un cantante muy famoso en América Latina y que abrió el camino a sus tres hijos pequeños (tiene otros dos, Alejandro y Héctor, de un matrimonio anterior). Ricardo Montaner compartió varias fotos para felicitar a su hijo Ricky por cumplir 31 años y en la primera de ellas se les puede ver dándose un beso en los labios en uno de los conciertos del venezolano cuando Ricky tenía unos siete años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ricardo Montaner (@montaner)

"Estos fueron besos de pacto, haría cualquier cosa, siempre, por hacerte feliz… Ricky… Feliz cumple amado hijo", le dijo el cantante de 'Me va a extrañar' a su hijo, que le respondió: "Te amo pa!!!". Muchos fans de ambos se sumaron a las felicitaciones hacia Ricky y aplaudieron que padre e hijo tuvieran una relación tan estrecha, pero la psicóloga Flor Rodríguez se ha mostrado en contra de esta publicación, porque no ve con buenos ojos ese beso en la boca que se dan Montaner y su hijo cuando era menor de edad.

La respuesta de Ricardo Montaner

"Besando a su hijo en la boca, de no más de siete años de edad. Un límite te pido", comentaba Flor Rodríguez en Twitter, adjuntado la fotografía en cuestión y mencionando directamente a Montaner. El venezolano, que se caracteriza por ser muy sincero en sus redes sociales (donde se atrevió a predecir el sexo del bebé de Evaluna, Índigo), le ha respondido a esta psicóloga de manera tajante: "Busca ayuda psicológica urgente. También busca pareja y ten hijos, construye una familia… Luego de todo eso me vuelves a psicoanalizar".

Rodríguez no se ha quedado callada y ha querido responder al artista también a través de Twitter: "Lo externo siempre es visto como amenaza. Pensé que me ibas a pedir un turno. Y sí, me psicoanalizo si esa es tu duda. Abuso es abuso, no hay mucho que analizar".

Las redes, divididas

Muchos fans del cantante le han prestado su apoyo y han criticado duramente a la psicóloga que ha dado su opinión sobre el hecho de que Montaner besase a su hijo en la boca: "Pobre Montaner, tener que lidiar con esta gente. Señora, el limite póngaselo usted... Deje vivir y no joda al prójimo, que nadie le pidió ni opinión ni psicoanálisis", "Qué asco que haya gente que haga estas cosas. No sabes el contexto no podes opinar. Vergüenza como profesional".

Pero también ha habido muchos tuiteros que le han afeado al artista su comentario sobre acerca de si Rodríguez tiene hijos o ha formado una familia, pues consideran que todo el mundo puede dar su opinión tenga o no descendientes: "Tener pareja e hijos no hace que tu opinión tenga más validez", "¿Usted sabe si flor puede o no tener hijos? [...] no me parece mal lo que Flor psicoanaliza sin faltarle el respeto nunca, no lo psicoanaliza a usted sino las situaciones".