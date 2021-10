La historia de Jony, un excamarero que lleva siete años viviendo en la calle y se gana la vida como streamer

Jony perdió en 2015 no solo su trabajo, sino también su casa y su coche; además, ha estado hasta tres veces en la cárcel y fue adicto a las drogas. Todo esto forma parte de la vida de Jony, la cual comparte con su fiel perrita Duna, que no se ha alejado de él en ningún momento.

Así fue como el excamarero empezó a hacer directos en abril en su canal 'Viviendoenlacalle', donde a día de hoy le siguen más de 22.000 personas. Jony ha estado retransmitiendo y compartiendo con sus seguidores cómo es no tener un techo bajo el que vivir, siendo siempre muy sincero y hablando sin tapujos.

No obstante, fue la generosa donación, de 11.000 euros en bitcoin, de uno de sus seguidores la que le llevó a tomar definitivamente esta decisión y la que le ha permitido dejar de vivir en la calle. La donación la recibió mientras estaba en directo y Jony no daba crédito, se quedó paralizado y, acto seguido, no pudo dejar de celebrarlo, esa misma noche durmió en un hotel y empezó a buscar piso en Madrid.